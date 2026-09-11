UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Autun

Journées Européennes du Patrimoine Autun Art Nouveau, Art Déco Terrasse de l’Europe Autun

samedi 19 septembre 2026 · Terrasse de l'Europe · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Terrasse de l'Europe
Adresse
Kiosque à musique
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Journées Européennes du Patrimoine Autun Art Nouveau, Art Déco

Terrasse de l’Europe Kiosque à musique Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrons comment la ville adopte les grandes innovations architecturales et industrielles de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50. Entrées exceptionnelles dans des lieux confidentiels.
Réservation obligatoire, limité à 25 personnes.   .

Terrasse de l’Europe Kiosque à musique Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38  musees.patrimoine@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Autun Art Nouveau, Art Déco

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Autun Art Nouveau, Art Déco Autun a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)