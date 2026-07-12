Journées Européennes du Patrimoine aux Sanctuaires de Bétharram Sanctuaire Notre-Dame Lestelle-Bétharram
samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire Notre-Dame · Lestelle-Bétharram
Informations pratiques
Lestelle-Bétharram
Journées Européennes du Patrimoine aux Sanctuaires de Bétharram
Sanctuaire Notre-Dame 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite-découverte d’une chapelle de pèlerinage dédiée à Notre-Dame depuis le 15e siècle ; façade et décor des 17e et 18e siècles, retables et peintures art baroque classés monuments historiques.
Prolongation par la chapelle Saint-Michel Garicoïts, art déco, 20esiècle, et un musée. .
Sanctuaire Notre-Dame 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 25 48 04 sanctuairesdebetharram@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine aux Sanctuaires de Bétharram
L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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