Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram
dimanche 20 septembre 2026 · Sanctuaires de Bétharram · Lestelle-Bétharram
Informations pratiques
Lestelle-Bétharram
Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline
Sanctuaires de Bétharram 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Sur la colline, le long du GR78 et du chemin de saint-jacques, visite guidée du chemin de croix 19e siècle 15 oratoires, calvaire et chapelle avec peintures et sculptures classées monuments historiques, récemment restaurées. .
Sanctuaires de Bétharram 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 25 48 04 sanctuairesdebetharram@gmail.fr
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English : Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline
L’événement Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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