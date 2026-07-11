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AGENDA · Lestelle-Bétharram

Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram

dimanche 20 septembre 2026 · Sanctuaires de Bétharram · Lestelle-Bétharram

Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Sanctuaires de Bétharram
Adresse
2 Place Saint Michel Garicoits
Ville
64800 Lestelle-Bétharram
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lestelle-Bétharram

Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline

Sanctuaires de Bétharram 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Sur la colline, le long du GR78 et du chemin de saint-jacques, visite guidée du chemin de croix 19e siècle 15 oratoires, calvaire et chapelle avec peintures et sculptures classées monuments historiques, récemment restaurées.   .

Sanctuaires de Bétharram 2 Place Saint Michel Garicoits Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 25 48 04  sanctuairesdebetharram@gmail.fr

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English : Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline

L’événement Sanctuaires de bétharram chemin de croix sur la colline Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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