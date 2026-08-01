Marché des Producteurs de Pays Place Saint-Jean Lestelle-Bétharram

Informations pratiques

Lestelle-Bétharram

Marché des Producteurs de Pays

Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Marché des producteurs organisé en collaboration avec la Chambre de l’Agriculture.

Soirée animée par le groupe Les allumettes .

Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 93 59

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay