Marché des Producteurs de Pays Place Saint-Jean Lestelle-Bétharram
samedi 8 août 2026 · Place Saint-Jean · Lestelle-Bétharram
Informations pratiques
Lestelle-Bétharram
Marché des Producteurs de Pays
Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Marché des producteurs organisé en collaboration avec la Chambre de l’Agriculture.
Soirée animée par le groupe Les allumettes .
Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 93 59
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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