UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lestelle-Bétharram

Marché des Producteurs de Pays Place Saint-Jean Lestelle-Bétharram

samedi 8 août 2026 · Place Saint-Jean · Lestelle-Bétharram

Marché des Producteurs de Pays Place Saint-Jean Lestelle-Bétharram

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place Saint-Jean
Adresse
PLACE SAINT JEAN
Ville
64800 Lestelle-Bétharram
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lestelle-Bétharram

Marché des Producteurs de Pays

Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Marché des producteurs organisé en collaboration avec la Chambre de l’Agriculture.
Soirée animée par le groupe Les allumettes   .

Place Saint-Jean PLACE SAINT JEAN Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 93 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

À voir aussi à Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques)