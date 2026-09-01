Informations pratiques

Palavas-les-Flots

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le service culture vous propose de découvrir Palavas-les-Flots sous un angle historique, culturel et humain.

Vendredi 18 septembre

18h Conférence Albert Dubout, sa vie, son œuvre par Didier Dubout Nautilus Entrée libre

Samedi 19 septembre

De 14h30 à 17h30 Balade commentée Sur les traces du petit train de Palavas avec l’association Itinérances Voyages Départ musée du train et de la voiture miniature au Parc du Levant A. Edouard 7 km aller/retour (2 heures de marche)

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h Ouverture exceptionnelle et gratuite des musées.

à noter à 10h30, 14h15 et 15h45 Visites commentées du musée Albert Dubout par Didier Dubout

Réservation conseillée 06 07 50 75 69 museespalavas@palavaslesflots.com .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days (JEP), the Culture Department invites you to discover Palavas-les-Flots from a historical, cultural, and human perspective.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34