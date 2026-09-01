JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE Palavas-les-Flots
vendredi 18 septembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le service culture vous propose de découvrir Palavas-les-Flots sous un angle historique, culturel et humain.
Vendredi 18 septembre
18h Conférence Albert Dubout, sa vie, son œuvre par Didier Dubout Nautilus Entrée libre
Samedi 19 septembre
De 14h30 à 17h30 Balade commentée Sur les traces du petit train de Palavas avec l’association Itinérances Voyages Départ musée du train et de la voiture miniature au Parc du Levant A. Edouard 7 km aller/retour (2 heures de marche)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h Ouverture exceptionnelle et gratuite des musées.
à noter à 10h30, 14h15 et 15h45 Visites commentées du musée Albert Dubout par Didier Dubout
Réservation conseillée 06 07 50 75 69 museespalavas@palavaslesflots.com .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days (JEP), the Culture Department invites you to discover Palavas-les-Flots from a historical, cultural, and human perspective.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34
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