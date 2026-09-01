JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME

1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), trois visites guidées (dont une inédite) seront proposées pour découvrir Palavas-les-Flots sous un angle historique, culturel et humain.

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots vous propose un programme de visites guidées inédites, gratuites et ouvertes à tous. Ces parcours thématiques vous invitent à explorer les multiples facettes du patrimoine local, entre mémoire collective, figures emblématiques et traditions maritimes.

En voici le programme détaillé

Samedi 19 septembre

De 9h30 à 11h30

Visite guidée En selle Marcel.

Activité proposée à partir de 10 ans

Partez à vélo à la découverte de Palavas-les-Flots et explorez ses multiples facettes. Entre nature préservée, patrimoine et culture locale, cette balade immersive vous dévoile de superbes paysages au cœur du territoire.

De 10h00 à 12h00

Visite guidée Les noms d’hier, les rues d’aujourd’hui

À partir de 5 ans

Partez à la découverte des figures emblématiques ayant marqué Palavas-les-Flots, qu’elles soient nées ici ou venues s’y attacher au fil du temps.

Au détour des rues et des anecdotes, laissez-vous guider à travers les lieux qui témoignent de leur passage et racontent l’histoire unique qu’elles ont tissée avec la commune.

De 13h30 à 15h30

Visite guidée Cap sur les traditions et le patrimoine sportif (NOUVEAUTE)

A partir de 5 ans

Partez à la découverte des traditions qui font l’âme de Palavas-les-Flots ! Des célèbres joutes languedociennes à la tauromachie, en passant par les sports nautiques, les sports de plage et le tambourin, cette visite vous invite à explorer un patrimoine vivant, entre culture, histoire et esprit sportif.

De 13h30 à 15h30

Visite guidée L’art de la pêche Palavasienne

À partir de 5 ans

Découvrez l’histoire fascinante de la pêche à Palavas-les-Flots, où le passé maritime se mêle à un riche patrimoine culturel. Au cours de cette visite guidée, vous explorerez les techniques de pêche traditionnelles qui façonnent la vie locale et profiterez de nombreuses anecdotes sur la vie d’autrefois.

Plongez dans l’univers des pêcheurs !

De 16h00 à 17h00

Visite guidée L’histoire du Phare

À partir de 5 ans

Assouvissez votre curiosité en pénétrant dans l’emblématique Phare de la Méditerranée.

Le saviez-vous ? Ce lieu est chargé d’histoire et doté de multiples fonctions. À la clé de cette visite, une vue à 360° sur tout le littoral !

Dimanche 20 septembre

De 9h30 à 11h30

Visite guidée En selle Marcel.

Activité proposée à partir de 10 ans

Partez à vélo à la découverte de Palavas-les-Flots et explorez ses multiples facettes. Entre nature préservée, patrimoine et culture locale, cette balade immersive vous dévoile de superbes paysages au cœur du territoire.

De 10h00 à 12h00

Visite guidée Cap sur les traditions et le patrimoine sportif (NOUVEAUTE)

A partir de 5 ans

Partez à la découverte des traditions qui font l’âme de Palavas-les-Flots ! Des célèbres joutes languedociennes à la tauromachie, en passant par les sports nautiques, les sports de plage et le tambourin, cette visite vous invite à explorer un patrimoine vivant, entre culture, histoire et esprit sportif.

De 13h30 à 15h30

Visite guidée L’art de la pêche Palavasienne

À partir de 5 ans

Découvrez l’histoire fascinante de la pêche à Palavas-les-Flots, où le passé maritime se mêle à un riche patrimoine culturel. Au cours de cette visite guidée, vous explorerez les techniques de pêche traditionnelles qui façonnent la vie locale et profiterez de nombreuses anecdotes sur la vie d’autrefois.

Plongez dans l’univers des pêcheurs !

De 13h30 à 15h30

Visite guidée Les noms d’hier, les rues d’aujourd’hui

À partir de 5 ans

Partez à la découverte des figures emblématiques ayant marqué Palavas-les-Flots, qu’elles soient nées ici ou venues s’y attacher au fil du temps.

Au détour des rues et des anecdotes, laissez-vous guider à travers les lieux qui témoignent de leur passage et racontent l’histoire unique qu’elles ont tissée avec la commune.

De 16h00 à 17h00

Visite guidée L’histoire du Phare

À partir de 5 ans

Assouvissez votre curiosité en pénétrant dans l’emblématique Phare de la Méditerranée.

Le saviez-vous ? Ce lieu est chargé d’histoire et doté de multiples fonctions. À la clé de cette visite, une vue à 360° sur tout le littoral ! .

1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME

%C0 As part of European Heritage Days (JEP), three guided tours (including one brand-new tour) will be offered to explore Palavas-les-Flots from a historical, cultural, and human perspective.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34