Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine batzien, gratuitement quasiment partout.

RALLYE PHOTO D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Par l’Office de tourisme

Saurez-vous reconnaître les lieux cachés derrière les photos d’époque que nous vous présenterons ?

Ouvrez l’œil, partez à la recherche des points de vue d’origine, les détails d’aujourd’hui et découvrez l’histoire de la commune.

Disponible en format papier à l’Office de tourisme et en téléchargement sur www.lecoeurquibatz.fr

VISITE GUIDÉE NATURE ET PATRIMOINE Nos espaces à préserver

Dimanche 20 septembre à 10h30

Accompagné de la guide Maïté, venez participer à une balade pour mieux comprendre les espaces naturels qui nous entourent et les enjeux de leur préservation.

Durée 1h30.

Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme.

MOULIN DE LA FALAISE

de 10h à 18h

Les visites guidées seront gratuites tout le week-end le guide de l’Office de tourisme vous racontera l’histoire de ce moulin de type petit pied breton et son fonctionnement.

Sans réservation.

CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-MÛRIER

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les portes de la chapelle du Mûrier seront ouvertes au public.

TOUR SAINT-GUÉNOLÉ

Dimanche 20 septembre

De 10h à 18h30

Venez admirer le plus beau panorama de la presqu’île en gravissant les 184 marches de la tour Saint-Guénolé ! Gérée par l’Association des Anciens, la montée à la tour Saint-Guénolé sera gratuite le dimanche.

MUSEE DES MARAIS SALANTS

Le Musée ouvre gratuitement ses portes le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.

Au programme visites guidées des expositions, atelier, jeu de piste photo et espace jeux pour petits et grands.

MUSÉE DU GRAND BLOCKHAUS

Tarif réduit pour tout le monde à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine = 7€.

CERCLE CELTIQUE DES PALUDIERS

Dimanche 20 septembre

de 14h à 17h

Place de la Chapelle à Kervalet

Les brodeuses présenteront leur passion la broderie sur tulle, et exposeront les coiffes paludières qu’elles ont confectionnées.

Des maquettistes de bateaux présenteront leurs réalisations, une exposition de photos anciennes par les habitants du village de Kervalet se tiendra également près de la chapelle. Le Cercle Celtique des Paludiers vous proposera de danser et chanter quelques rondes.

Contact 02.40.42.37.70 ou bernadette.rivalant@hotmail.fr .

Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44