Atelier blason à la médiathèque municipale Batz-sur-Mer
Atelier blason à la médiathèque municipale Batz-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier blason à la médiathèque municipale
Médiathèque municipale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-25
ATELIER BLASON
VENDREDI 10 JUILLET ET MARDI 25 AOÛT A 14H30
Durée 2h
Initiez-vous à l’art héraldique et venez créer et peindre votre blason !
Pendant cet atelier animé par Chloé Bonniol, vous apprendrez comment sont nés les blasons et vous pourrez en créer un à l’aide d’une peinture que vous aurez fabriquez-vous-même, grâce à des pigments et du jaune d’œuf !
>> À partir de 8 ans
Gratuit .
Médiathèque municipale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Atelier blason à la médiathèque municipale Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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