Batz-sur-Mer

Atelier blason à la médiathèque municipale

Médiathèque municipale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-25

ATELIER BLASON

VENDREDI 10 JUILLET ET MARDI 25 AOÛT A 14H30

Durée 2h

Initiez-vous à l’art héraldique et venez créer et peindre votre blason !

Pendant cet atelier animé par Chloé Bonniol, vous apprendrez comment sont nés les blasons et vous pourrez en créer un à l’aide d’une peinture que vous aurez fabriquez-vous-même, grâce à des pigments et du jaune d’œuf !

>> À partir de 8 ans

Gratuit .

Médiathèque municipale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Atelier blason à la médiathèque municipale Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44