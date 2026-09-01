Journées Européennes du Patrimoine Bourgueil Bourgueil
samedi 19 septembre 2026 · Bourgueil
Informations pratiques
Bourgueil
Journées Européennes du Patrimoine Bourgueil
Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le comité patrimoine de la ville organise une balade avec comme fil rouge l’exposition de photos anciennes sur les foires et marchés du début du XXème siècle et des années 1980 présentée cet été, en centre-ville.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le comité patrimoine de la ville organise une balade avec comme fil rouge l’exposition de photos anciennes sur les foires et marchés du début du XXème siècle et des années 1980 présentée cet été, en centre-ville.
A 17h / Durée 1h30 environ
Nombre de places limité, inscription au 02 47 97 25 00, le lieu du rendez-vous sera communiqué à l’inscription. .
Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 etatcivil@bourgueil.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the city’s heritage committee is organizing a walking tour centered on an exhibition of old photographs depicting fairs and markets from the early 20th, as well as the 1980s, which is on display this summer in the city center.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bourgueil Bourgueil a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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