Vignobles en Scène !

Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

2026-10-16

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens. .

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 91 39

English :

Inspired by the European Heritage Days, Vignobles en Scène is the major annual event in French wine tourism. Every 3? weekends in October, Vignobles & Découvertes-accredited destinations offer a rich and accessible program, to experience the vineyards in a different way.

