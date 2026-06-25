Calvi

Journées Européennes du Patrimoine

Calvi et villages Calvi-Balagne Calvi Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

On y va tous ! Ces journées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine de la Corse.

Pour le secteur Calvi-Balagne, RDV à l’Office de Tourisme de Calvi, au MUDACC Citadelle ou à la tour du sel pour récupérer votre programme .

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Calvi et villages Calvi-Balagne Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67 tourisme@balagne-corsica.com

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English : European Heritage Days

We’re all going! These days are an opportunity to discover or rediscover the rich heritage of Corsica.

For the Calvi-Balagne sector, meet at the Calvi Tourist Office to collect your program

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Calvi a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne