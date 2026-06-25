Journées Européennes du Patrimoine Calvi
Journées Européennes du Patrimoine Calvi samedi 19 septembre 2026.
Calvi
Journées Européennes du Patrimoine
Calvi et villages Calvi-Balagne Calvi Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
On y va tous ! Ces journées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine de la Corse.
Pour le secteur Calvi-Balagne, RDV à l’Office de Tourisme de Calvi, au MUDACC Citadelle ou à la tour du sel pour récupérer votre programme .
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Calvi et villages Calvi-Balagne Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67 tourisme@balagne-corsica.com
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English : European Heritage Days
We’re all going! These days are an opportunity to discover or rediscover the rich heritage of Corsica.
For the Calvi-Balagne sector, meet at the Calvi Tourist Office to collect your program
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Calvi a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne
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