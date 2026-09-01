Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Maison des Associations Cancon

Informations pratiques

Cancon

Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927

Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé.

Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé. .

Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 86 50

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English : Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927

Les Amis du Vieux Cancon invites you to a lecture based on Fernand Maillé’s magazine Cancon chante et rit.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Cancon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides