Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Maison des Associations Cancon
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations · Cancon
Informations pratiques
Cancon
Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927
Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé.
Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé. .
Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 86 50
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English : Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927
Les Amis du Vieux Cancon invites you to a lecture based on Fernand Maillé’s magazine Cancon chante et rit.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Cancon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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