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Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Maison des Associations Cancon

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations · Cancon

Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Maison des Associations Cancon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Maison des Associations
Adresse
Avenue du Quercy
Ville
47290 Cancon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Cancon

Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927

Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé.
Les Amis du Vieux Cancon vous invite à une conférence à partir de la revue Cancon chante et rit de Fernand Maillé.   .

Maison des Associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 86 50 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927

Les Amis du Vieux Cancon invites you to a lecture based on Fernand Maillé’s magazine Cancon chante et rit.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cancon chante et rit en 1927 Cancon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides

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