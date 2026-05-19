Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon Stade de rugby Michel Royer Cancon
Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon Stade de rugby Michel Royer Cancon samedi 5 septembre 2026.
Cancon
Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon
Stade de rugby Michel Royer Avenue du Parc des Sports Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la rencontre des associations de Cancon et découvrez leurs activités !
Venez à la rencontre des associations de Cancon et découvrez leurs activités !
Buvette et petite restauration sur place. .
Stade de rugby Michel Royer Avenue du Parc des Sports Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 60 24 mairie.cancon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon
Come and meet Cancon’s associations and find out about their activities!
L’événement Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)
- Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon 29 mai 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 2 juin 2026
- Vide Greniers au lac de Cancon Cancon 7 juin 2026
- Fête du Handball Club Canconnais Cancon 13 juin 2026
- Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon 14 juin 2026