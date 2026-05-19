Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon Stade de rugby Michel Royer Cancon

Cancon

Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon

Stade de rugby Michel Royer Avenue du Parc des Sports Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la rencontre des associations de Cancon et découvrez leurs activités !

Venez à la rencontre des associations de Cancon et découvrez leurs activités !

Buvette et petite restauration sur place. .

Stade de rugby Michel Royer Avenue du Parc des Sports Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 60 24 mairie.cancon@wanadoo.fr

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English : Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon

Come and meet Cancon’s associations and find out about their activities!

L’événement Tous au Stade ! Forum des associations de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides