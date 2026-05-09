Exposition de Mesdames Salles et Gagneret Chapelle de la maison des associations Cancon
Exposition de Mesdames Salles et Gagneret Chapelle de la maison des associations Cancon jeudi 27 août 2026.
Cancon
Exposition de Mesdames Salles et Gagneret
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-27
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations de Mesdames Salles et Gagneret.
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations de Mesdames Salles et Gagneret. .
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57
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English : Exposition de Mesdames Salles et Gagneret
For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the creations of Mesdames Salles and Gagneret.
L’événement Exposition de Mesdames Salles et Gagneret Cancon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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