Exposition de Mesdames Salles et Gagneret Chapelle de la maison des associations Cancon

Cancon

Exposition de Mesdames Salles et Gagneret

Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-08-27

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations de Mesdames Salles et Gagneret.

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations de Mesdames Salles et Gagneret. .

Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57

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English : Exposition de Mesdames Salles et Gagneret

For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the creations of Mesdames Salles and Gagneret.

L’événement Exposition de Mesdames Salles et Gagneret Cancon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides