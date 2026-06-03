Exposition de Brigitte Salles Chapelle de la maison des associations Cancon
Exposition de Brigitte Salles Chapelle de la maison des associations Cancon jeudi 27 août 2026.
Cancon
Exposition de Brigitte Salles
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-27
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations (tissages et macramés) de Brigitte Salles.
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations (tissages et macramés) de Brigitte Salles. .
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Brigitte Salles
For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the creations (weavings and macramé) of Brigitte Salles.
L’événement Exposition de Brigitte Salles Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)
- Fête du Handball Club Canconnais Cancon 13 juin 2026
- Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon 14 juin 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 16 juin 2026
- Exposition du Groupe Photo de Cancon D124 Cancon 18 juin 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 23 juin 2026