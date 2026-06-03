Exposition de Brigitte Salles Chapelle de la maison des associations Cancon jeudi 27 août 2026.

Cancon

Exposition de Brigitte Salles

Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-08-27

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations (tissages et macramés) de Brigitte Salles.

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les créations (tissages et macramés) de Brigitte Salles. .

Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57

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English : Exposition de Brigitte Salles

For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the creations (weavings and macramé) of Brigitte Salles.

L’événement Exposition de Brigitte Salles Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides