JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez
samedi 19 septembre 2026 · Castelnau-le-Lez
Informations pratiques
Castelnau-le-Lez
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CASTELNAU-LE-LEZ
Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le programme des Journées européennes du Patrimoine à Castelnau-le-lez !
Découvrez le programme des Journées européennes du Patrimoine à Castelnau-le-lez !
Focus sur les glacières et l’architecture romane
Ce sera l’occasion de mettre en lumière la manière dont nous hiérarchisons, protégeons et préservons le patrimoine culturel afin de le transmettre aux générations futures, dans un monde en évolution. Profitez-en pour redécouvrir l’histoire du commerce de la glace aux XVIIe et XVIIIe siècle et des glacières castelnauviennes, témoins discrets et fragiles d’un commerce disparu.
Au programme
Exposition Les glacières de Castelnau, un patrimoine à préserver .
Visites guidées L’église Saint-Jean-Baptiste , La glacière double .
Atelier L’architecture romane en question (7/12 ans).
Livret-découverte. .
Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 14
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English :
Discover the program of the European Heritage Days in Castelnau-le-lez!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER
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