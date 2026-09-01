AGENDA · Guémené-Penfao
Journées Européennes du patrimoine Chapelle Saint-Georges Guémené-Penfao
samedi 19 septembre 2026 · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Journées Européennes du patrimoine Chapelle Saint-Georges
Chapelle Saint-Georges Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
.
Chapelle Saint-Georges Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 30 83
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English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine Chapelle Saint-Georges Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44
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