AGENDA · Guémené-Penfao
Olympiades besléennes beslé sur vilaine Guémené-Penfao
samedi 5 septembre 2026 · beslé sur vilaine · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Olympiades besléennes
beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
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beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 26 25 50 comitebesle@gmail.com
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English :
L’événement Olympiades besléennes Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44
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