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AGENDA · Guémené-Penfao

Olympiades besléennes beslé sur vilaine Guémené-Penfao

samedi 5 septembre 2026 · beslé sur vilaine · Guémené-Penfao

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
beslé sur vilaine
Adresse
Chemin de la Butte de La Garde
Ville
44290 Guémené-Penfao
Département
Loire-Atlantique
Tarif
1 1

Guémené-Penfao

Olympiades besléennes

beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

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beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 26 25 50  comitebesle@gmail.com

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English :

L’événement Olympiades besléennes Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

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