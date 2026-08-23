Olympiades besléennes beslé sur vilaine Guémené-Penfao

Informations pratiques

Guémené-Penfao

Olympiades besléennes

beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

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beslé sur vilaine Chemin de la Butte de La Garde Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 26 25 50 comitebesle@gmail.com

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English :

L’événement Olympiades besléennes Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44