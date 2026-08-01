Informations pratiques

Guémené-Penfao

Cet été, je lis à la piscine !

2 Avenue du Paradis Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 2.8 – 2.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

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2 Avenue du Paradis Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 51 14 73 mediatheque@mairie-guemene-penfao.fr

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L’événement Cet été, je lis à la piscine ! Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44