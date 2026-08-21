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AGENDA · Crupies

Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean Crupies

samedi 19 septembre 2026 · Crupies

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Chapelle Saint Jean
Ville
26460 Crupies
Département
Drôme
Tarif

Crupies

Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Concerts participatifs
  .

Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 06 37  lachapellestjean@gmail.com

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English :

Interactive Concerts

L’événement Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean Crupies a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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