Informations pratiques

Crupies

Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Concerts participatifs

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 06 37 lachapellestjean@gmail.com

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English :

Interactive Concerts

L’événement Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean Crupies a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux