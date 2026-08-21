AGENDA · Crupies
Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean Crupies
samedi 19 septembre 2026 · Crupies
Informations pratiques
Crupies
Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Concerts participatifs
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 06 37 lachapellestjean@gmail.com
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English :
Interactive Concerts
L’événement Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint Jean Crupies a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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