Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie Château Saint-Front-la-Rivière

Informations pratiques

Saint-Front-la-Rivière

Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie

Château 233 route du château Saint-Front-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La visite guidée (10 h 30, 14 h et 16 h 30) retrace l’histoire du château ainsi que celle des familles qui y ont vécu. .

Château 233 route du château Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 43 62

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English : Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie

L’événement Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin