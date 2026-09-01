Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie Château Saint-Front-la-Rivière
samedi 19 septembre 2026 · Château · Saint-Front-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Front-la-Rivière
Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie
Château 233 route du château Saint-Front-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La visite guidée (10 h 30, 14 h et 16 h 30) retrace l’histoire du château ainsi que celle des familles qui y ont vécu. .
Château 233 route du château Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 43 62
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English : Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie
L’événement Journées européennes du patrimoine château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin