Informations pratiques

Varaignes

Journées européennes du patrimoine château de Varaignes

1306 route de terres rouges Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 10h visite commentée de l’Atelier-musée des tisserands et de la charentaise par l’Office de Tourisme. De 14h à 17h visites animées de l’atelier-musée des Tisserands et de la Charentaise par le CEDP. Découvrez les savoir-faire textiles grâce à la mise en fonctionnement des machines métiers à tisser, machines à coudre, tricoteuses et tresseuses. Des ateliers de fabrication de cordes seront également proposés au public. La boutique du château sera ouverte pendant toute la durée de l’événement.

Dimanche 15h visite commentée de l’Atelier-musée des tisserands et de la charentaise par l’Office de Tourisme. .

1306 route de terres rouges Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66

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English : Journées européennes du patrimoine château de Varaignes

L’événement Journées européennes du patrimoine château de Varaignes Varaignes a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin