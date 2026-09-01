AGENDA · Varaignes
Thé dansant Varaignes
dimanche 13 septembre 2026 · Varaignes
Informations pratiques
Varaignes
Thé dansant
Salle des fêtes Varaignes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Animé par Croq’Musette. Répertoire varié et entraînant. Buvette et petite restauration. 16h pâtisserie offerte. 18h30 Gaspacho offert. .
Salle des fêtes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 38 67 42
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Varaignes a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin