Informations pratiques

Varaignes

Thé dansant

Salle des fêtes Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Animé par Croq’Musette. Répertoire varié et entraînant. Buvette et petite restauration. 16h pâtisserie offerte. 18h30 Gaspacho offert. .

Salle des fêtes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 38 67 42

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Varaignes a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin