Journées européennes du patrimoine Château des Tourelles Spectacle Les Impressionnantes Château des Tourelles Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Château des Tourelles Spectacle Les Impressionnantes

Château des Tourelles 4 rue Frédéric Ogerau Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec la création originale Les Impressionnantes , la Compagnie des 3 Coups l’Œuvre met en lumière plusieurs artistes féminines majeures du courant impressionniste, longtemps éclipsées par leurs homologues masculins. Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Bracquemond et Mary Cassatt retrouvent ici toute leur place à travers une création mêlant théâtre, danse, musique et body painting. Un spectacle sensible et visuel pour porter un autre regard sur l’histoire de l’impressionnisme, au croisement des arts

– Du théâtre pour donner une voix à ces artistes oubliées.

– De la danse et de la musique pour épouser le rythme et l’émotion de leurs toiles.

– Du body painting pour sublimer les corps et célébrer la matière picturale.

Présenté dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie, cet événement est porté par l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et la Ville de Vernon.

Un rendez-vous culturel unique, vivant et accessible à tous.

Informations pratiques

– Lieu Château des Tourelles à Vernon

– Durée 1h.

– Horaire de 20h à 21h

– Gratuit

– Contact 02 32 51 39 60 .

Château des Tourelles 4 rue Frédéric Ogerau Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Château des Tourelles Spectacle Les Impressionnantes

L’événement Journées européennes du patrimoine Château des Tourelles Spectacle Les Impressionnantes Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération