Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Notre-Dame d’Auffay Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie
Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Notre-Dame d’Auffay Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie dimanche 20 septembre 2026.
Val-de-Scie
Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Notre-Dame d’Auffay
Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Passionnés de Patrimoine, vous aimerez participez à la visite commentée de la Collégiale d’Auffay, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine par Camille des Guerrots diplômée de l’Ecole du Louvre et Jean François des Guerrots.
La Collégiale Notre Dame d’Auffay est chargée d’histoire et a connu différentes transformations au cours des siècles. Elle est classée aux Monuments Historiques depuis 1913 et est connue pour ses Jacquemarts, ses vitraux de Max Ingrand …. .
Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 81 53
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English : Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Notre-Dame d’Auffay
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Notre-Dame d’Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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