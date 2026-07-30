Journées Européennes du Patrimoine: Conférence de Florence Saragoza Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Journées Européennes du Patrimoine: Conférence de Florence Saragoza

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La reddition belge en mai 1940 prend de court les protecteurs du patrimoine. Chef d’œuvre de l’art européen, peint par Van Eyck pour la cathédrale de Gand (Belgique), le Retable de l’Agneau mystique, convoité par les Allemands doit sans attendre être mis à l’abri hors du pays. C’est au château de Pau qu’il trouvera refuge de façon inattendue (1940-1942) ….

Une histoire incroyable qui met en lumière non seulement la spoliation des œuvres en temps de guerre mais aussi des questions de conservation et de restauration.

Une conférence de Florence Saragoza, conservatrice au Musée national et domaine du château de Pau, pour la Société des Amis du Château de Pau .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Conférence de Florence Saragoza

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Conférence de Florence Saragoza Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau