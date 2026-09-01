Journées Européennes du Patrimoine Cuy-Saint-Fiacre
samedi 19 septembre 2026 · Cuy-Saint-Fiacre
Informations pratiques
Cuy-Saint-Fiacre
Journées Européennes du Patrimoine
Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, découvrez l’inauguration d’un bas-relief de Jacques et Juliette Damville sur la maison de Pompon le samedi 19 septembre à 10h à Cuy-Saint-Fiacre. Venez voir également l’exposition de France Degrais-Cartier, peintre naïve dans la maison de Pompon le samedi 19 septembre de 10h à 17h. .
Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 14 12
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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