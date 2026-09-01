Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux Musées de Bayeux Bayeux

Informations pratiques

Bayeux

Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux

Musées de Bayeux 37 rue du Bienvenu et Bld Fabian Ware Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pendant le weekend des JEP, profitez de l’entrée gratuite dans les musées de Bayeux. Visite flash de l’exposition De lin et de laine au MAHB et animation Pigeon Service au musée de la Bataille de Normandie ; un colombophile vous explique le rôle des volatiles pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant le weekend des JEP, profitez de l’entrée gratuite dans les musées de Bayeux.

Visite flash de l’exposition De lin et de laine au MAHB et animation Pigeon Service au musée de la Bataille de Normandie ; un colombophile vous explique le rôle des volatiles pendant la Seconde Guerre mondiale. .

Musées de Bayeux 37 rue du Bienvenu et Bld Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

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English : Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux

During the European Heritage Days weekend, enjoy free entry to Bayeux’s museums. A quick tour of the ‘De lin et de laine’ exhibition at the MAHB and the ‘Pigeon Service’ activity at the Battle of Normandy Museum; a pigeon fancier explains the role of pigeons during the Second World War.

L’événement Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayeux Intercom