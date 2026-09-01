Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux Musées de Bayeux Bayeux
samedi 19 septembre 2026 · Musées de Bayeux · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux
Musées de Bayeux 37 rue du Bienvenu et Bld Fabian Ware Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant le weekend des JEP, profitez de l’entrée gratuite dans les musées de Bayeux. Visite flash de l’exposition De lin et de laine au MAHB et animation Pigeon Service au musée de la Bataille de Normandie ; un colombophile vous explique le rôle des volatiles pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant le weekend des JEP, profitez de l’entrée gratuite dans les musées de Bayeux.
Visite flash de l’exposition De lin et de laine au MAHB et animation Pigeon Service au musée de la Bataille de Normandie ; un colombophile vous explique le rôle des volatiles pendant la Seconde Guerre mondiale. .
Musées de Bayeux 37 rue du Bienvenu et Bld Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr
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English : Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux
During the European Heritage Days weekend, enjoy free entry to Bayeux’s museums. A quick tour of the ‘De lin et de laine’ exhibition at the MAHB and the ‘Pigeon Service’ activity at the Battle of Normandy Museum; a pigeon fancier explains the role of pigeons during the Second World War.
L’événement Journées européennes du patrimoine dans les musées de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayeux Intercom
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