Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle des Aviateurs
Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Réservation obligatoire
Construite sur les hauteurs de la plage du Platin, la chapelle des Aviateurs ouvre exceptionnellement ses portes pour ces visites.
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Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Reservations Required
Built on the hills above Platin Beach, the Aviators’ Chapel is opening its doors exceptionally for these tours.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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