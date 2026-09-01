Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle des Aviateurs

Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Réservation obligatoire



Construite sur les hauteurs de la plage du Platin, la chapelle des Aviateurs ouvre exceptionnellement ses portes pour ces visites.

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Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Built on the hills above Platin Beach, the Aviators’ Chapel is opening its doors exceptionally for these tours.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique