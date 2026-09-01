Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la restauration d’un manoir rural du XVe siècle Manoir de Vertot Terres-de-Caux
vendredi 18 septembre 2026 · Manoir de Vertot · Terres-de-Caux
Informations pratiques
Terres-de-Caux
Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la restauration d’un manoir rural du XVe siècle
Manoir de Vertot Bennetot Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 11:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez la logette du manoir, merveille du XVe siècle, restaurée après 3 années de travaux minutieux par des artisans d’art. Rarement accessible, la visite vous plongera dans son histoire, son architecture et les secrets de sa récente restauration. Elle inclut également la visite de la magnifique Orangerie, restaurée en 2025, qui dévoile toute la beauté de son architecture. Ce lieu d’élégance, retrouve aujourd’hui sa splendeur d’origine
Une occasion unique d’entrer dans l’intimité d’un lieu chargé d’histoire. .
Manoir de Vertot Bennetot Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la restauration d’un manoir rural du XVe siècle
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la restauration d’un manoir rural du XVe siècle Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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