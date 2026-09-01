Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Terres-de-Caux
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption · Terres-de-Caux
Informations pratiques
Terres-de-Caux
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption D50 Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Fauville-en-Caux, de 10h à 12h et de 14h à 18h en visite libre ou commentée.
La construction de cette église à commencé durant la 1ère guerre mondial. En 1922 les travaux reprirent sous l’abbé Louis Dubois avec un jeune architecte Pierre Chirol. c’est l’entreprise de Georges Lanfry qui à réalisé les travaux. Les travaux ont durée jusqu’en 1938. Cette église est la seule d’inspiration romano-byzantine de Seine-Maritime. Elle à été inscrite aux monuments historiques en 2001. .
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption D50 Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 77 10
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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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