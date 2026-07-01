Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Terres-de-Caux

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite libre ou commenté sur plusieurs crénaux horaires

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption 933 rue du Général de Gaulle, Fauville-en-Caux, 76640 Terres-de-Caux Terres-de-Caux 76640 Fauville-en-Caux Seine-Maritime Normandie 02 35 96 77 10 La construction de cette église à commencé durant la 1ère guerre mondial. En 1922 les travaux reprirent sous l’abbé Louis Dubois avec un jeune architecte Pierre Chirol. c’est l’entreprise de Georges Lanfry qui à réalisé les travaux.

Les travaux ont durée jusqu’en 1938.

Cette église est la seule d’inspiration romano-byzantine de Seine-Maritime. Elle à été inscrite aux monuments historiques en 2001. Parking, accessible PMR.

visite libre ou commenté sur plusieurs crénaux horaires

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