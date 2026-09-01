Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Place Salignac-Fénelon · Saint-Sernin-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Sernin-du-Bois
Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto
Place Salignac-Fénelon Musée de la Tour Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir dans le bourg l’église prieurale et la Tour de Saint-Sernin-du-Bois et son musée !
– Visite libre du musée au rez-de chaussée, incluant une projection vidéo circulaire. Un saisissant raccourci historique à travers ses trois sections paléontologique, archéologique et ethnologique !
– Salle des maquettes au deuxième niveau du donjon découvrez en continu une installation vidéo et musicale sur un alambic présent au village pendant des décennies et maintenant disparu et une exposition de photos anciennes.
– Salle d’archives au troisième niveau du donjon une exposition des peintures de Raymond Rochette et d’esquisses à découvrir ainsi que la présentation d’un chevalet numérique permettant d’admirer les nombreuses œuvres du peintre numérisées.
Mais aussi, en sortant du bourg, dirigez-vous au lieu dit de Gamay pour découvrir la chapelle Saint-Ploto, ouverte pour l’occasion. Vous pourrez y écouter l’histoire du site et de ses légendes, mise en musique. .
Place Salignac-Fénelon Musée de la Tour Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net
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L’événement Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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- Visite commentée ou libre à l’église, à la chapelle St Ploto et à la tour et son musée, Musée Raymond Rochette, Saint-Sernin-du-Bois 19 septembre 2026
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