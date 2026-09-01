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Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois

samedi 19 septembre 2026 · Place Salignac-Fénelon · Saint-Sernin-du-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Salignac-Fénelon
Adresse
Musée de la Tour
Ville
71200 Saint-Sernin-du-Bois
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Sernin-du-Bois

Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto

Place Salignac-Fénelon Musée de la Tour Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir dans le bourg l’église prieurale et la Tour de Saint-Sernin-du-Bois et son musée !
– Visite libre du musée au rez-de chaussée, incluant une projection vidéo circulaire. Un saisissant raccourci historique à travers ses trois sections paléontologique, archéologique et ethnologique !
– Salle des maquettes au deuxième niveau du donjon découvrez en continu une installation vidéo et musicale sur un alambic présent au village pendant des décennies et maintenant disparu et une exposition de photos anciennes.
– Salle d’archives au troisième niveau du donjon une exposition des peintures de Raymond Rochette et d’esquisses à découvrir ainsi que la présentation d’un chevalet numérique permettant d’admirer les nombreuses œuvres du peintre numérisées.

Mais aussi, en sortant du bourg, dirigez-vous au lieu dit de Gamay pour découvrir la chapelle Saint-Ploto, ouverte pour l’occasion. Vous pourrez y écouter l’histoire du site et de ses légendes, mise en musique.   .

Place Salignac-Fénelon Musée de la Tour Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38  contact@saintsernindubois.net

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine découverte de la tour et son musée, de l’église et de la chapelle Saint-Ploto Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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