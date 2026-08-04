Journées Européennes du Patrimoine Découverte de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy

Informations pratiques

Montmort-Lucy

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, venez découvrir ou redécouvrir l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort-Lucy.

Classée monument historique, elle vous dévoilera toutes ses richesses, notamment, son Caquetoire ou narthex, ses vitraux du XVIe remarquablement conservés malgré les 2 guerres mondiales, sa chaire, son Christ du XVIIe, …

Des feuillets et documents de visite seront mis à disposition des visiteurs.

À découvrir également

– Exposition La Vallée du Surmelin d’hier et d’aujourd’hui mis à l’honneur du remarquable travail de Jean-Claude Petit sur l’histoire locale de Montmort-Lucy et de ses environs à travers les siècles. Une plongée passionnante dans l’histoire industrielle et patrimoniale de la vallée du Surmelin.

– Présentation de livres par des écrivains locaux histoire, fiction, polar…

– Exposition d’artistes venez admirer des peintures, des sculptures, des photos, ou encore des vitraux et échanger avec les artistes et exposants présents.

– Découverte de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort-Lucy, inscrite au titre des Monuments historiques sa nef du XIIe siècle, ses vitraux du XVIe siècle, sa chaire sculptée et son Christ en croix du XVIIe siècle n’attendent que votre visite. .

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est

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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne