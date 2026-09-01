Journées Européennes du Patrimoine | Découverte du petit patrimoine du Pays Eymet
dimanche 20 septembre 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Découverte du petit patrimoine du Pays
Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découverte du petit patrimoine de Pays avec le CEHARE autour des tourons et des lavoirs en co-voiturage, au départ du parking du moulin. .
Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Découverte du petit patrimoine du Pays
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Découverte du petit patrimoine du Pays Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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