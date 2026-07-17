Journées européennes du patrimoine Découvrir les fonderies royales Fonderies Royales Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine Découvrir les fonderies royales

Fonderies Royales 1 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La LPO vous ouvre les portes de son siège national, installé dans les Fonderies Royales.

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Fonderies Royales 1 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : European Heritage Days: Discover the royal foundries

The LPO invites you to visit its national headquarters, located in the Fonderies Royales.

L’événement Journées européennes du patrimoine Découvrir les fonderies royales Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan