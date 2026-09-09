[ JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE & DU MATRIMOINE // SAM.19 SEPT // 16H-21H // GRATUIT ], La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais

Informations pratiques

[ JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE & DU MATRIMOINE // SAM.19 SEPT // 16H-21H // GRATUIT ] Samedi 19 septembre, 16h00 La Tour des Villains Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Visites commentées thématiques par À la découverte de Montsaugeon – d’une durée d’1h et à partir de 15 ans – sans réservations : Départs à 16H / 17H30 / 18H30 / 20H

Apéro slam avec le Slamalangres : 19h30

Marché artisanal et de producteur·ices : de 16h à 21h

Retrouvez vos artisans et producteur·ices préféré·es – Deli »k »tess, les huiles de la Huilerie de Champ Frémy, les tisanes des 5 sens nature, les créations textiles de Forestine, les champignons de Cédric, les tatouages au henné de Jill, les biscuits de créative Evelyne …

☎ Si vous êtes artisan ou producteur·ice, n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre ce marché !

Exposition par Damien Valentin Art. : de 16h à 21h

Buvette et restauration sucrée et salée sur place assurée par Les Petits délices d’Aurel et Swing home

La Tour des Villains Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est

Viens (re)découvrir la Petite Cité de Caractère de Montsaugeon à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 septembre de 16H à 21h. La thématique de cette année est le matrimoine ! JEP patrimoine