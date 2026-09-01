UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Mas de Tassy Tourrettes

samedi 19 septembre 2026 · Mas de Tassy · Tourrettes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mas de Tassy
Adresse
1849 Route Départementale 19
Ville
83440 Tourrettes
Département
Var
Tarif

Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence

Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez les villages perchés, les églises, chapelles, moulins du Pays de Fayence autrement
  .

Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02  contact@paysdefayence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the hilltop villages, churches, chapels, and mills of the Pays de Fayence in a whole new way

L’événement Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Tourrettes a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

À voir aussi à Tourrettes (Var)