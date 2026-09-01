Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Mas de Tassy Tourrettes

Informations pratiques

Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence

Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les villages perchés, les églises, chapelles, moulins du Pays de Fayence autrement

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Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

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English :

Discover the hilltop villages, churches, chapels, and mills of the Pays de Fayence in a whole new way

L’événement Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Tourrettes a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence