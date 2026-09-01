Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Mas de Tassy Tourrettes
samedi 19 septembre 2026 · Mas de Tassy · Tourrettes
Informations pratiques
Tourrettes
Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence
Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les villages perchés, les églises, chapelles, moulins du Pays de Fayence autrement
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Mas de Tassy 1849 Route Départementale 19 Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com
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English :
Discover the hilltop villages, churches, chapels, and mills of the Pays de Fayence in a whole new way
L’événement Journées Européennes du Patrimoine du Pays de Fayence Tourrettes a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence