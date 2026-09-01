Journées européennes du patrimoine Eglise des Cordeliers Cité Vauban Briançon
samedi 19 septembre 2026 · Cité Vauban · Briançon
Informations pratiques
Briançon
Journées européennes du patrimoine Eglise des Cordeliers
Cité Vauban 6 rue de Roche Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite en accès libre de l’église des Cordeliers.
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Cité Vauban 6 rue de Roche Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr
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English :
Free admission to the Cordeliers Church.
L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise des Cordeliers Briançon a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Briançon
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