Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis rue Audry de Puyravault Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis

rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes de l’église Saint-Louis pour une découverte libre de ce monument emblématique du centre-ville. Une exposition inédite vous invite à explorer l’histoire des pontons de Rochefort.

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rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: Saint-Louis Church

Step inside Saint-Louis Church for a free tour of this iconic monument in the city centre. A unique exhibition invites you to explore the history of the pontoons of Rochefort.

L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan