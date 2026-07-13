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AGENDA · Rochefort

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis rue Audry de Puyravault Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · rue Audry de Puyravault · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
rue Audry de Puyravault
Adresse
Église Saint-Louis
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis

rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Poussez les portes de l’église Saint-Louis pour une découverte libre de ce monument emblématique du centre-ville. Une exposition inédite vous invite à explorer l’histoire des pontons de Rochefort.
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rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00  mairie@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: Saint-Louis Church

Step inside Saint-Louis Church for a free tour of this iconic monument in the city centre. A unique exhibition invites you to explore the history of the pontoons of Rochefort.

L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Louis Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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