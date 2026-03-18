Informations pratiques

Luçay-le-Mâle

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Maurice

Place de Verdun Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re) découvrir l’église Saint-Maurice à Luçay-le-Mâle.

En visite libre. .

Place de Verdun Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 31 mairie@ville-lucaylemale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 During European Heritage Days, come and (re)discover the Church of Saint-Maurice in Lu%E7ay-le-M%E2le.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Maurice Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay