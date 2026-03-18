Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Maurice Luçay-le-Mâle
samedi 19 septembre 2026 · Luçay-le-Mâle
Informations pratiques
Luçay-le-Mâle
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Maurice
Place de Verdun Luçay-le-Mâle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re) découvrir l’église Saint-Maurice à Luçay-le-Mâle.
En visite libre. .
Place de Verdun Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 31 mairie@ville-lucaylemale.fr
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English :
%C0 During European Heritage Days, come and (re)discover the Church of Saint-Maurice in Lu%E7ay-le-M%E2le.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Maurice Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay
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