Journées Européennes du Patrimoine: Visite guidée et tour en char à boeufs traditionnel Luçay-le-Mâle
samedi 19 septembre 2026 · Luçay-le-Mâle
Informations pratiques
Luçay-le-Mâle
Journées Européennes du Patrimoine: Visite guidée et tour en char à boeufs traditionnel
Château d’Oublaise Luçay-le-Mâle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le château d’Oublaise et son domaine de 80 ha au coeur du Berry.
Vous pourrez découvrir l’incroyable histoire de ce lieu unique en France qui depuis 50 ans est devenu un éco-lieu spirituel de la tradition vaishnav venant de l’Inde qui accueille des milliers de visiteurs par an. Visite guidée du site et promenade en char à bœufs traditionnel. .
Château d’Oublaise Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Come discover the Château d’Oublaise and its 80-hectare estate in the heart of the Berry region.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Visite guidée et tour en char à boeufs traditionnel Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay