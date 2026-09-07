Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds
samedi 19 septembre 2026 · Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d'Estrétefonds · Castelnau-d'Estrétefonds
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds 19 et 20 septembre Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les 19 et 20 septembre, les journées européennes du patrimoine ouvrent leurs portes à des lieux historiques souvent inaccessibles.
Un week-end pour partir à la découverte de notre patrimoine architectural avec l’association Vivre et Connaître Castelnau en partenariat avec la ville. Visites et animations gratuites.
Samedi 19 septembre
À l’Hôtel de ville
- De 14h à 18h : découvrez l’exposition de Germaine Chaumel, pionnière de la photographie à la médiathèque Rémy Peyranne et dans la salle des mariages, accessible par la rue du 19-Mars 1962.
À l’église Saint‑Martin
- 14h-18h : visite libre ; à 15h et 17h, visites commentées et découverte de l’orgue Cavaillé-Coll, classé Monument historique pour sa partie instrumentale
- 20h30 : concert d’orgue de Régis Pol, organiste
Dimanche 20 septembre
À l’espace Michel Colucci
- De 10h à 18h : animations et exposition sur la briqueterie, exposition de véhicules anciens avec Castelnau auto rétro
- 10h30 : départ du tour de ville commenté, en petit train, attention le nombre de places est limité
- 12h : apéritif offert par l’association Vivre et connaitre Castelnau, restauration sur place avec le marché gourmand, le tout animé par l’ensemble folklorique Le Quadrille occitan
- De 14h à 18h : trajets allers-retours en continu, de l’espace Michel Colucci vers le château et l’église
- Visites théâtralisées du château avec les bénévoles et la mise en scène de l’équipe de la médiathèque, visites commentées de l’église Saint-Martin et découverte de l’orgue, exposition d’ornements liturgiques
- A 15h : animation musicale de l’école de musique du Frontonnais
Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie
Découverte du patrimoine architectural de Castelnau d’Estrétefonds avec l’association Vivre et Connaître Castelnau
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