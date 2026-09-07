Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds 19 et 20 septembre Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, les journées européennes du patrimoine ouvrent leurs portes à des lieux historiques souvent inaccessibles.

Un week-end pour partir à la découverte de notre patrimoine architectural avec l’association Vivre et Connaître Castelnau en partenariat avec la ville. Visites et animations gratuites.

Samedi 19 septembre

À l’Hôtel de ville

De 14h à 18h : découvrez l’exposition de Germaine Chaumel, pionnière de la photographie à la médiathèque Rémy Peyranne et dans la salle des mariages, accessible par la rue du 19-Mars 1962.

À l’église Saint‑Martin

14h-18h : visite libre ; à 15h et 17h, visites commentées et découverte de l’orgue Cavaillé-Coll, classé Monument historique pour sa partie instrumentale

20h30 : concert d’orgue de Régis Pol, organiste

Dimanche 20 septembre

À l’espace Michel Colucci

De 10h à 18h : animations et exposition sur la briqueterie, exposition de véhicules anciens avec Castelnau auto rétro

10h30 : départ du tour de ville commenté, en petit train, attention le nombre de places est limité

12h : apéritif offert par l’association Vivre et connaitre Castelnau, restauration sur place avec le marché gourmand, le tout animé par l’ensemble folklorique Le Quadrille occitan

De 14h à 18h : trajets allers-retours en continu, de l’espace Michel Colucci vers le château et l’église

Visites théâtralisées du château avec les bénévoles et la mise en scène de l’équipe de la médiathèque, visites commentées de l’église Saint-Martin et découverte de l’orgue, exposition d’ornements liturgiques

A 15h : animation musicale de l’école de musique du Frontonnais

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

Découverte du patrimoine architectural de Castelnau d’Estrétefonds avec l’association Vivre et Connaître Castelnau

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