Journées européennes du patrimoine Entreprise Remy Babiaud Pianos Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine Entreprise Remy Babiaud Pianos
31 avenue du Colonel Fuller Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rémy Babiaud et son équipe vous font visite l’atelier de restauration de Rémy Babiaud.
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31 avenue du Colonel Fuller Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 70 66
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English : European Heritage Days Entreprise Remy Babiaud Pianos
Rémy Babiaud and his team take you on a tour of Rémy Babiaud’s restoration workshop.
L’événement Journées européennes du patrimoine Entreprise Remy Babiaud Pianos Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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