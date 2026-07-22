Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine Entreprise Remy Babiaud Pianos

31 avenue du Colonel Fuller Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rémy Babiaud et son équipe vous font visite l’atelier de restauration de Rémy Babiaud.

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31 avenue du Colonel Fuller Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 70 66

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English : European Heritage Days Entreprise Remy Babiaud Pianos

Rémy Babiaud and his team take you on a tour of Rémy Babiaud’s restoration workshop.

L’événement Journées européennes du patrimoine Entreprise Remy Babiaud Pianos Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan