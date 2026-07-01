Journées européennes du patrimoine et du matrimoine : Luttons pour un futur meilleur !, MEG, Genève

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine : Luttons pour un futur meilleur ! 12 et 13 septembre MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:15:00+02:00 – 2026-09-12T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, des visites gratuites de l’exposition temporaire sont programmées.

Visite : Luttons pour un futur meilleur!

Et si on luttait pour un futur meilleur ?

Cette visite, proposée dans le cadre de l’exposition « Le futur, c’est quoi ? », vous invite à suivre trois artistes originaires de populations colonisées qui inventent un avenir meilleur.

En suivant leurs histoires, leurs mythes et leurs traditions, vous serez témoins d’héritages culturels vivants qui inspirent des futurs plus harmonieux.

Horaires :

Samedi 12 septembre :

11h15-12h15

14h-15h

Dimanche 13 septembre :

15h30 à 16h30

La visite se tiendra en français.

La visite est gratuite mais sur réservation. Réservation ici dès le 26 août à 00h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/journees-europeennes-du-patrimoine/2026/manifestation/luttons-pour-un-futur-meilleur/ »}] [{« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/journees-europeennes-du-patrimoine/2026/manifestation/luttons-pour-un-futur-meilleur/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite dans le cadre des journées européennes du patrimoine et du matrimoine. Samedi 12 septembre à 11h15 et 14h & Dimanche 13 septembre à 15h30. Durée : 1h. Exposition temporaire.

Meg_Demian Tschumi