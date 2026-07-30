Journées Européennes du Patrimoine: Et si le jardin m’était conté… Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Journées Européennes du Patrimoine: Et si le jardin m’était conté…

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si le jardin m’était conté…

Une visite contée avec Marie Tomas pour découvrir les jardins et leur histoire à travers le conte.

Venez vous promener dans les allées des jardins du roi Henri IV au fil des histoires et des contes facétieux. Une invitation enchantée dans ces lieux d’Histoire et de légendes, dans ces jardins qui réveillent le souvenir de ces personnages illustres qui les ont créés et parcourus.

A partir de 8 ans

annulé en cas de pluie .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Et si le jardin m’était conté…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Et si le jardin m’était conté… Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau