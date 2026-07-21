Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures Salle des fêtes Saint-Paul

Informations pratiques

Saint-Paul

Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition organisée par le club Loco 61, l’activité de modélisme ferroviaire de l’association Saint-Paul Loisirs.

Présentation de réseaux modulaires avec circulation continue de trains miniatures. Les décors et la composition des trains reproduisent l’univers et l’histoire du chemin de fer français. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul 61100 Orne Normandie clubloco61@orange.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures

L’événement Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-21 par Flers agglo