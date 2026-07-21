Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures Salle des fêtes Saint-Paul
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition organisée par le club Loco 61, l’activité de modélisme ferroviaire de l’association Saint-Paul Loisirs.
Présentation de réseaux modulaires avec circulation continue de trains miniatures. Les décors et la composition des trains reproduisent l’univers et l’histoire du chemin de fer français. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul 61100 Orne Normandie clubloco61@orange.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures
L’événement Journées européennes du Patrimoine Exposition de réseaux de trains miniatures Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-21 par Flers agglo
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