Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet
dimanche 20 septembre 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE
Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le CEHARE vous présente les collections de son association et de ses membres, retraçant l’histoire d’Eymet à travers les âges. .
Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymet.histoire@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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