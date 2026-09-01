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Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet

dimanche 20 septembre 2026 · Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Caveau et Cour Alphone de Poitiers
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE

Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le CEHARE vous présente les collections de son association et de ses membres, retraçant l’histoire d’Eymet à travers les âges.   .

Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   eymet.histoire@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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