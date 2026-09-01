Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE

Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le CEHARE vous présente les collections de son association et de ses membres, retraçant l’histoire d’Eymet à travers les âges. .

Caveau et Cour Alphone de Poitiers Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymet.histoire@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Exposition des collections du CEHARE Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides