Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Église Saint Félicien Issigeac

Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition

Église Saint Félicien Place de l’Église Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de l’Église vous proposent une exposition dans l’Église Saint Félicien d’Issigeac avec pour thème Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer .

Aux horaires d’ouverture de l’église. .

Église Saint Félicien Place de l’Église Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 24 25 50

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides