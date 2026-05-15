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Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Église Saint Félicien Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Église Saint Félicien Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Église Saint Félicien Issigeac samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Église Saint Félicien

Adresse : Place de l'Église

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Exposition

Église Saint Félicien Place de l’Église Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de l’Église vous proposent une exposition dans l’Église Saint Félicien d’Issigeac avec pour thème Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer .

Aux horaires d’ouverture de l’église.   .

Église Saint Félicien Place de l’Église Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 24 25 50 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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