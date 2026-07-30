Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg PONT ERAMBOURG Saint-Pierre-du-Regard
samedi 19 septembre 2026 · PONT ERAMBOURG · Saint-Pierre-du-Regard
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Regard
Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg
PONT ERAMBOURG Gare de Pont-Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la vallée du Noireau.
Venez rencontrer les bénévoles qui participent à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la région Normandie et plus particulièrement de la vallée du Noireau ! .
PONT ERAMBOURG Gare de Pont-Erambourg Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 2 31 69 39 30
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English : Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-07-30 par Flers agglo