Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg PONT ERAMBOURG Saint-Pierre-du-Regard

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Regard

Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg

PONT ERAMBOURG Gare de Pont-Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la vallée du Noireau.

Venez rencontrer les bénévoles qui participent à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la région Normandie et plus particulièrement de la vallée du Noireau ! .

PONT ERAMBOURG Gare de Pont-Erambourg Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 2 31 69 39 30

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English : Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-07-30 par Flers agglo